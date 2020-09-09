Выборы

Выборы

15:20 09.09.2020

Депутаты предлагают сократить срок начала охраны помещений избирательных комиссий полицией

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Депутаты предлагают сократить срок начала охраны помещений избирательных комиссий полицией

Народные депутаты предлагают органам Нацполиции Украины приступать к круглосуточной охране помещений избирательных комиссий не позднее, чем за 3 дня до выборов вместо 8.

Как сообщает сайт Верховной Рады, народные депутаты, члены парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко, Виталий Безгин и Александр Корниенко (фракция "Слуга народа") зарегистрировали в парламенте законопроект №4070 "О внесении изменения в статью 61 Избирательного кодекса Украины относительно уточнения срока охраны помещений избирательных комиссий".

"Органы Национальной полиции Украины обязаны не позднее чем за три дня до дня до дня выборов обеспечить круглосуточную охрану помещений избирательных комиссий, а также в случае необходимости, по обращению Центральной избирательной комиссии, - органов ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в законопроекте.

Согласно действующему законодательству, Нацполиция начинает круглосуточно охранять помещения избирательных комиссий не позднее, чем за восемь дней до дня выборов.

Теги: #комиссии #рада #охрана #выборы

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