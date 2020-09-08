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Выборы

13:25 08.09.2020

Полиция расследует срыв заседания ТИК в Херсонской области

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Полиция расследует срыв заседания ТИК в Херсонской области

Полиция Херсонской области начала расследование по факту нарушения избирательного процесса в Новокаховской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

"Вчера, 7 сентября, в Новокаховский отдел полиции поступило письменное обращение от главы Новокаховской городской территориальной избирательной комиссии. Она сообщила, что 6 сентября при решении вопроса об образовании избирательных округов в помещение комиссии вошли 5 местных жителей и сорвали проведение заседания", - сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в соцсети Facebook.

Личные данные нарушителей уже установлены, сообщил заместитель начальника Новокаховского отдела полиции Чермен Тускаев. Устанавливаются все обстоятельства и проводится опрос всех присутствовавших во время происшествия.

В случае подтверждения вины указанных граждан, их действия будут квалифицироваться по ст. 212-24 (препятствование совершению избирательного права или деятельности субъекта избирательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф на сумму от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, для должностных лиц – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Продолжается проверка.

Теги: #херсонская_область #полиция #тик

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