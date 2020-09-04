Лидер Европейской партии Украины, бывший народный депутат Николай Катеринчук будет баллотироваться в мэры Киева от Европейской партии Украины, сообщает в пятницу пресс-служба политсилы.

3 сентября состоялся внеочередной съезд Европейской партии Украины, делегаты которого приняли решение об участии партии в местных выборах 25 октября. Киевская городская организация партии выдвинула кандидатуру Катеринчука на должность городского головы Киева.

"На местных выборах наша задача - устранить мэров-барыг и их команды от местных бюджетов. Дискуссия вокруг мэра Киева или мэра любого другого города - или это должен быть хозяйственник, или спортсмен, или политик - бессодержательная. Громадам нужен мэр, который будет заниматься не собственным обогащением, а улучшением уровня жизни своих горожан", -отметил Катеринчук.

По его словам, Европейская партия Украины предлагает "понятные пути и подходы развития местных громад", назвав одной из самых успешных моделей взаимодействия общества и власти модель Европейского Союза, которая предусматривает прозрачность и подотчетность власти обществу.

В партии назвали первой задачей мэров и глав ОТГ от Европейской партии Украины после победы на местных выборах обязательный аудит расходов местных бюджетов.

Катеринчук – профессиональный юрист, адвокат, доктор юридических наук. Был народным депутатом Украины в Верховной Раде IV-VII созывов – с 2002 по 2014 год – в составе фракций "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона", "Батькивщина". В 2006 году возглавил созданную в том же году Европейскую партию Украины.