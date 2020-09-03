Выборы

Выборы

10:55 03.09.2020

ОПЗЖ в Раде требует от Зеленского обеспечить местные выборы в 18 ОТГ на Донбассе

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ОПЗЖ в Раде требует от Зеленского обеспечить местные выборы в 18 ОТГ на Донбассе

Парламентская фракция «Оппозиционный платформа - За жизнь» требует от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить проведение выборов в 18 объединенных территориальных громадах Донецкой и Луганской областях.

«Наше сегодняшнее задание напомнить ему, что он обеспечивает права граждан на конституционное право принимать решение на выборах. Наше требование к президенту Зеленскому... - обеспечьте право выбора жителям Донбасса», - заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко с трибуны парламента в четверг в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства «Интерфакс Украина», после выступления сопредседателя он и некоторые члены фракции стучали по трибуне руками под неоднократные повторы Бойко: «Обеспечьте право выбора».

Теги: #бойко #опзж #донбасс #выборы

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