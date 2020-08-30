Выборы

Выборы

19:43 30.08.2020

Ляшко: Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в "красной" зоне

1 мин читать
Ляшко: Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в "красной" зоне

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены и в "красной" зоне распространения коронавируса.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

Он отметил, что как пример брались выборы в Польше.

Теги: #коронавирус #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, то весь класс будет отправлен на 14-дневную самоизоляцию - Ляшко

Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены и в «красной» зоне - Ляшко

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

В Ивано-Франковске транспорт будет работать в прежнем режиме, мэр называет отнесение города к "красной" зоне политически мотивированным

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 37 человек, 6 выздоровели

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 109 человек, 9 умерли

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в Херсонской области, а в Хмельницкой и Николаевской установлен рекорд суточной заболеваемости

Белорусские спортсмены выступили с требованием провести новые выборы президента

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Политическая партия "За майбутнє" призывает власти прекратить попытки запугивания партийцев - официальное заявление

ЦИК утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов

ЦИК утвердила Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Кандидатом в мэры Кропивницкого от "Слуги народа" стала Ольга Ковалева-Алокили

Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме - Игорь Палица

Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

Партия "За будущее" примет участие в местных выборах и будет готовиться к выборам в Раду – Палица

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА