В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявляет, что по итогам мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом к запланированному времени проведения местных выборов в Украине, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа – 112 тыс., из них 54 тыс. выздоровели, 2,4 тыс. скончались – ИФ), и мы должны быть к этому готовы", - сказал он на совещании по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине в четверг.

Данилов отметил, что, учитывая обострение эпидемической ситуации, "выборы 25 октября будут одними из наиболее сложных за весь период независимости". "Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", - сказал он, добавив, что в связи с этим избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения Украины относительно противодействия COVID-19.

Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения страны готовы к приему больных коронавирусной болезнью, учитывая текущую динамику заболеваемости. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижных рентген-установок и средств индивидуальной защиты.

Министр сообщил, что совместно с ЦИК наработан четкий план функционирования избирательных комиссий в условиях эпидемии.

Данилов выразил убеждение, что предстоящие местные выборы должны пройти максимально открыто, демократично и безопасно. "Нужно привлекать общественность к обсуждению. Все члены избирательного процесса должны знать алгоритм действий во время выборов в условиях карантинных ограничений", - сказал он.