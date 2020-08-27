Выборы

Выборы

09:44 27.08.2020

Партия "За будущее" примет участие в местных выборах и будет готовиться к выборам в Раду – Палица

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Партия "За будущее" примет участие в местных выборах и будет готовиться к выборам в Раду – Палица

Партия "За будущее" (укр. "За майбутне") будет участвовать в местных выборах и будет готовиться к выборам в Верховную Раду, заявляет ее лидер, народный депутат Игорь Палица.

"Мы сейчас идем на местные выборы, мы выиграем местные выборы и будем представлены во всех органах власти на местах от ОТГ до областных советов на всей территории Украины, и мы начинаем с вами готовиться в Верховную Раду", - сказал Палица на съезде партии в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что "всех достало" непрофессиональное правительство, непрофессиональные чиновники на местах, непрофессиональные представители президента на местах.

По его словам, кандидаты от партии "За будущее", которые будут участвовать в местных выборах, "точно знают, что делать с местными бюджетами, как защищать своих избирателей".

"Мы, наша партия после победы будем защищать каждого украинца, который в этой стране хочет заниматься бизнесом", - рассказал лидер партии.

Палица подчеркнул, что партия выступает за прекращение кулуарных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

"Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики на базе Минских соглашений, которые были подписаны кулуарно и не на пользу Украины, мы будем требовать переноса этого вопроса в парламент, и открыто в парламенте наработать … варианты выхода из этого кризиса. И только на общеукраинском референдуме украинцы будут принимать решение, что делать с Донбассом", - сказал политик.

Он подчеркнул, что только с мандатом, полученным от народа на референдуме, руководитель государства или спикер парламента должен участвовать в международных переговорах и подписывать международные соглашения.

"Наша внешняя политика должна защищать интересы Украины", - подытожил лидер партии.

Теги: #за_будущее #партия #выборы

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