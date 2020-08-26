Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах - Палатный

Киев. 26 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Команда партии "УДАР" готова взять на себя ответственность за власть на местах, заявил во время съезда партии, который проходит в Киеве, народный депутат Украины VII и VIII созывов Артур Палатный.

"Сегодня в этом зале - лучшие из лучших. Те, кто прошли Революцию Достоинства - от первых митингов до победы и свержения антидемократического режима. Те, кто защитили цивилизационный выбор украинского народа. Те, кто не словами, а действиями доказывали свою эффективность в парламенте. Те, кто, возможно, не часто выступал с высоких трибун с речами, но ежедневным трудом делал все, чтобы украинское "завтра" было лучшим и успешным. Чтобы из страны не хотелось эмигрировать, а молодежь могла реализовать себя дома. Те, кто одними из первых искали возможности помочь и поддержать нашу армию в противостоянии до зубов вооруженному агрессору", - цитирует Палатного пресс-служба "УДАРа" в среду.

По его словам, именно "ударовцы" первыми вошли в проевропейскую коалицию. И именно это помогло тогда сохранить Украину, вытащить ее из экономического и политического кризиса. Отстаивали европейский путь развития Украины.

"В конце концов, это наш лидер взял на себя ответственность за столицу и работает так, чтобы киевляне могли гордиться новыми парками, скверами, тысячами километров отремонтированных дорог и лучшей в Украине муниципальной программой поддержки медиков и учителей. Это именно он первым в стране начал реальную, а не декларативную борьбу с распространением коронавируса. Сотни закупленных ИВЛов, привлечение иностранных медиков и профессоров, оперативное реагирование на каждое изменение динамики, своевременные меры по предупреждению резкого распространения вируса. Сегодня смело можно констатировать - Виталий Кличко показал пример борьбы с пандемией, пример защиты граждан и четкой реакции на любые вызовы. Именно поэтому, команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах. Мы знаем, как действовать на практике и в кризисных ситуациях, а не провозглашать в лозунгах. Мы знаем, что такое реальная работа. С нами - проверенные лидеры громад, эффективные менеджеры, волонтеры и общественные деятели", - отметил Палатный.