Выборы

Выборы

16:57 26.08.2020

"УДАР" выразил поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

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"УДАР" выразил поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

События в Беларуси свидетельствуют о том, что сейчас идет период больших геополитических изменений, заявила на съезде партии "УДАР" в Киеве представительница Львовского "УДАРа", депутат Верховной Рады 8 созыва Оксана Юринец, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов. "УДАР" солидарен с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства", - отметила Юринец.

Она напомнила, что и украинскому народу пришлось пережить немало испытаний: оккупацию Крыма, войну, которую развернула Россия на Востоке Украины.

Поэтому, по ее убеждению, именно и от результатов местных выборов зависит способность Украины давать решительный отпор внешним угрозам.

"Только достойные люди должны представлять интересы граждан на местах и преодолеть ту недоверие к власти, которая царит сегодня в обществе. Вопросы образования, качественного медицинского обслуживания, роста благосостояния людей - это не просто условия имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, это - часть высоких европейских стандартов, которые должны почувствовать украинцы. И новая местная власть здесь является определяющей. Мир не ждет аутсайдеров, мир очень быстро меняется. Появляются новые вызовы, например пандемия. И здесь наш лидер, мэр Киева Виталий Кличко показал, как должна действовать власть, как правильно коммуницировать с обществом и вместе противодействовать опасности. Сильные, профессиональные, преданные управленцы на местах - наша цель и залог сильной Украины. Я верю в особое предназначение Украины в XXI веке. Верю в силу каждого, кто идет бок о бок с "УДАРом" на местных выборах", - отметила Юринец.

Она также напомнила, что именно команда "УДАРа" в парламенте была локомотивом, который работал над получением Украиной безвиза с Европейским Союзом. А также, была активным участником переговоров по расширению сотрудничества с НАТО.

Теги: #удар #беларусь

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