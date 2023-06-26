Економіка

16:58 26.06.2023

НКРЭКУ продолжит обсуждение уровня новых прайс-кэпов на рынке э/э по предложению ее члена Тарасюка повысить их в пик на 80%

4 хв читати
НКРЭКУ продолжит обсуждение уровня новых прайс-кэпов на рынке э/э по предложению ее члена Тарасюка повысить их в пик на 80%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла на утро вторника анонсированное на понедельник заседание, на котором планировалось повысить на 35,7% максимальные price caps на энергорынке с 30 июня.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания по предложению экс-главы НКРЭКУ и члена регулятора Валерия Тарасюка, который выступил за повышение предельных цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в часы пиковых нагрузок с 18:00 до 23:00 на 80% – до 7200 грн/МВт-ч.

"Мы получили отзывы от производителей, оператора системы передачи, Секретариата Энергосообщества, оператора рынка. Это те игроки, которые высказывались за полную отмену прайс-кепов. Я лично также высказывал такое мнение. Но, сегодня большинство комиссии не соглашается с таким подходом. Если мы все-таки прайс-кэпы устанавливаем, то я предлагаю повышение прайс-кэпов, по крайней мере, на 40%, но ради возможности импорта в том числе, надо еще удвоить рост, то есть на 80% – до 7200 грн/МВт-ч с 18:00 по 23:00, в так называемые пиковые, дефицитные часы, когда нам точно нужен импорт", – высказал предложение Тарасюк.

Он также предложил утвердить уровень нижнего прайс-кэпа в 10 грн/МВт-ч.

"Это фактически без нижнего прайс-кэпа. Это будет шаг навстречу потребителям, поскольку цена в среднем не так возрастет, это не будет стимулировать импорт в профицитные часы, как это происходит сейчас, в то же время будет стимулом для развития СНЭ, переноса потребления с пиковых в профицитные часы", – пояснил Тарасюк.

При этом он подчеркнул, что регулятор всегда сможет вернуться к пересмотру прайс-кэпов в случае необходимости.

Председательствующий на заседании член регулятора Руслан Кайдаш отметил, что в комиссию поступили обращения от Секретариата Энергосообщества, который, по его словам, "имеет более радикальную позицию по регулированию рынка", а также дополнительно от НЭК "Укрэнерго" с определенными предложениями. Кайдаш назначил заседание на 9:00 вторника.

На заседание 26 июня выносился проект пстановления НКРЭКУ, согласно которому с 30 июня 2023 года устанавливаются новые максимальные предельные цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в размере 5 428 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки в сети (с 7:00 до 23:00) и 2 714 грн/МВт-ч – минимальной (с 23:00 до 7:00).

Новые price caps на РСВ и ВСР должны были на 35,7% превысить размеры ныне действующих предельных цен: 4 000,00 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки, и 2 000,00 грн/МВт-ч – минимальной.

При этом минимальна предельная цена э/э на РСВ и ВСР предлагалась на уровне 1152,08 грн/МВт-ч (изначально предлагалась предельная цена 10 грн/МВт-ч).

Кроме того, регулятор планировал повысить максимальную предельную цену э/э на балансирующем рынке (БР) до 125% цены РСВ вместо 120%, и снизить минимальную предельую цену до 0,01 грн/МВт-ч вместо 10 грн/МВт-ч.

Согласно проекту документа, постановление должно вступить в силу 30 июня 2023 года, но не ранее дня его обнародования на официальном вебсайте НКРЭКУ.

Как сообщалось, НКРЭКУ 31 мая отменила действие прайс-кэпов на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

Принятое регулятором соответствующее постановление предусматривало остановку соответствующих положений принятого после начала полномасштабного вторжения постановления №332 от 25 февраля 2022 года об определении предельных цен на рынке электроэнергии, в частности, максимального прайс-кэпа в 2 тыс. грн/МВт-ч для часов минимальной нагрузки и 4 тыс. грн/МВт-ч для часов максимальной нагрузки.

Вместе с тем, в обосновании к проекту постановления отмечается, что прорабатывается вопрос установления предельных цен на РСВ, ВСР и балансирующем рынке (БР) в соответствии с Методикой определения существенного колебания цен и установления предельных цен на этих рынках, утвержденной постановленим НКРЭКУ от 27 сентября 2022 года №1221.

Министр энергетики Герман Галущенко допустил, что НКРЭКУ оставит в действии свое решение об от мене прайс-кэпов на рынке электроэнергии с 1 июля.

Он пояснил, что "цена э/э в Украине должна быть такой, как в Европе, но она должна давать бизнесу возможность импортировать ресурс для обеспечения потребностей производства….В случае необходимости можно будет ввести прайс-кэпы".

Теги: #энергетика #нкрэку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 31.03.2023
Фонд енергоефективності та Київська ОВА відновлять та тепломодернізують 150 багатоповерхових будинків у 2023 році

Фонд енергоефективності та Київська ОВА відновлять та тепломодернізують 150 багатоповерхових будинків у 2023 році

22:53 17.01.2023
"Укрэнерго" на среду подняло ночной лимит на 1,3-1,5% и оставила на том же уровне дневной

"Укрэнерго" на среду подняло ночной лимит на 1,3-1,5% и оставила на том же уровне дневной

20:19 13.01.2023
Незважаючи на потепління, обмеження електропостачання у Києві залишилися на колишньому рівні

Незважаючи на потепління, обмеження електропостачання у Києві залишилися на колишньому рівні

12:37 26.11.2022
"Харьковоблэнерго" просит жителей региона безотлагательно максимально снизить потребление

"Харьковоблэнерго" просит жителей региона безотлагательно максимально снизить потребление

07:13 16.11.2022
Енергетики відновили електропостачання восьми млн споживачів – Зеленський

Енергетики відновили електропостачання восьми млн споживачів – Зеленський

21:23 07.02.2022
Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы

Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы

15:56 19.11.2018
Газопровід "Турецький потік" зможе постачати паливо європейцям до кінця 2019 року, заявляє міністр енергетики РФ

Газопровід "Турецький потік" зможе постачати паливо європейцям до кінця 2019 року, заявляє міністр енергетики РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

В Україні з початку повномасштабного вторгнення припинили роботу тільки 3% компаній - Світовий банк

Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

ОСТАННЄ

НКРЕКП продовжить обговорення рівня нових прайс-кепів на ринку е/е за пропозицією її члена Тарасюка підвищити їх у пік на 80%

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі "Епіцентр" у травні зріс на 20%

"Прометей" залучив $2 млн від ПУМБ на підтримку експортних контрактів

Україна напрацювала низку альтернативних стратегій на випадок припинення роботи "зернового коридору" - Мінагрополітики

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Кабмін виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення

В Україні з початку повномасштабного вторгнення припинили роботу тільки 3% компаній - Світовий банк

"Сентравіс" у неділю запустить власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА