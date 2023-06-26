НКРЭКУ продолжит обсуждение уровня новых прайс-кэпов на рынке э/э по предложению ее члена Тарасюка повысить их в пик на 80%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла на утро вторника анонсированное на понедельник заседание, на котором планировалось повысить на 35,7% максимальные price caps на энергорынке с 30 июня.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания по предложению экс-главы НКРЭКУ и члена регулятора Валерия Тарасюка, который выступил за повышение предельных цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в часы пиковых нагрузок с 18:00 до 23:00 на 80% – до 7200 грн/МВт-ч.

"Мы получили отзывы от производителей, оператора системы передачи, Секретариата Энергосообщества, оператора рынка. Это те игроки, которые высказывались за полную отмену прайс-кепов. Я лично также высказывал такое мнение. Но, сегодня большинство комиссии не соглашается с таким подходом. Если мы все-таки прайс-кэпы устанавливаем, то я предлагаю повышение прайс-кэпов, по крайней мере, на 40%, но ради возможности импорта в том числе, надо еще удвоить рост, то есть на 80% – до 7200 грн/МВт-ч с 18:00 по 23:00, в так называемые пиковые, дефицитные часы, когда нам точно нужен импорт", – высказал предложение Тарасюк.

Он также предложил утвердить уровень нижнего прайс-кэпа в 10 грн/МВт-ч.

"Это фактически без нижнего прайс-кэпа. Это будет шаг навстречу потребителям, поскольку цена в среднем не так возрастет, это не будет стимулировать импорт в профицитные часы, как это происходит сейчас, в то же время будет стимулом для развития СНЭ, переноса потребления с пиковых в профицитные часы", – пояснил Тарасюк.

При этом он подчеркнул, что регулятор всегда сможет вернуться к пересмотру прайс-кэпов в случае необходимости.

Председательствующий на заседании член регулятора Руслан Кайдаш отметил, что в комиссию поступили обращения от Секретариата Энергосообщества, который, по его словам, "имеет более радикальную позицию по регулированию рынка", а также дополнительно от НЭК "Укрэнерго" с определенными предложениями. Кайдаш назначил заседание на 9:00 вторника.

На заседание 26 июня выносился проект пстановления НКРЭКУ, согласно которому с 30 июня 2023 года устанавливаются новые максимальные предельные цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в размере 5 428 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки в сети (с 7:00 до 23:00) и 2 714 грн/МВт-ч – минимальной (с 23:00 до 7:00).

Новые price caps на РСВ и ВСР должны были на 35,7% превысить размеры ныне действующих предельных цен: 4 000,00 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки, и 2 000,00 грн/МВт-ч – минимальной.

При этом минимальна предельная цена э/э на РСВ и ВСР предлагалась на уровне 1152,08 грн/МВт-ч (изначально предлагалась предельная цена 10 грн/МВт-ч).

Кроме того, регулятор планировал повысить максимальную предельную цену э/э на балансирующем рынке (БР) до 125% цены РСВ вместо 120%, и снизить минимальную предельую цену до 0,01 грн/МВт-ч вместо 10 грн/МВт-ч.

Согласно проекту документа, постановление должно вступить в силу 30 июня 2023 года, но не ранее дня его обнародования на официальном вебсайте НКРЭКУ.

Как сообщалось, НКРЭКУ 31 мая отменила действие прайс-кэпов на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

Принятое регулятором соответствующее постановление предусматривало остановку соответствующих положений принятого после начала полномасштабного вторжения постановления №332 от 25 февраля 2022 года об определении предельных цен на рынке электроэнергии, в частности, максимального прайс-кэпа в 2 тыс. грн/МВт-ч для часов минимальной нагрузки и 4 тыс. грн/МВт-ч для часов максимальной нагрузки.

Вместе с тем, в обосновании к проекту постановления отмечается, что прорабатывается вопрос установления предельных цен на РСВ, ВСР и балансирующем рынке (БР) в соответствии с Методикой определения существенного колебания цен и установления предельных цен на этих рынках, утвержденной постановленим НКРЭКУ от 27 сентября 2022 года №1221.

Министр энергетики Герман Галущенко допустил, что НКРЭКУ оставит в действии свое решение об от мене прайс-кэпов на рынке электроэнергии с 1 июля.

Он пояснил, что "цена э/э в Украине должна быть такой, как в Европе, но она должна давать бизнесу возможность импортировать ресурс для обеспечения потребностей производства….В случае необходимости можно будет ввести прайс-кэпы".