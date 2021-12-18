Аукцион по приватизации ОГХК сорвался в третий раз – ФГИ

Аукцион по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), назначенный на 20 декабря, не состоится, так как него были поданы лишь две заявки, и одна из них была отклонена из-за несоответствия законодательству, сообщил Фонд государственного имущества Украины на своем сайте.

"Таким образом … торги не могут быть проведены при наличии только одного участника. Дата проведения аукциона ОГХК будет определена отдельно", – указал Фонд.

Этому предшествовало заявление советника по приватизации ОГХК – ООО "BDO корпоративные финансы", что международные компании не готовы к участию в аукционе из-за отсутствия гарантий защиты крупных инвестиций со стороны Кабинета министров. ФГИ и советник обращались к правительству с просьбой предоставить такие гарантии, однако безрезультатно.

Это была уже третья попытка продать ОГХК с августа этого года. Дата предыдущего приватизационного была назначена на 29 октября 2021 года с той же стартовой ценой 3,7 млрд грн, шаг аукциона – 50 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.