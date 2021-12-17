Экономика

11:16 17.12.2021

"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь – глава компании

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"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь – глава компании

НАК "Нафтогаз Украины" в случае снижения запасов угля готов помочь тепловым энергогенерирующим компаниям с его импортом, заявил глава правления Юрий Витренко в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Мы как "Нафтогаз" последние дни предлагали даже свою помощь импортировать уголь, но пока даже без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию из угля", – сказал Витренко.

По его словам, для поддержки энергосистемы "Нафтогаз" в настоящее время поставляет природный газ ТЭЦ в Киеве, Харьковской ТЭЦ и Белоцерковской ТЭЦ.

"Они рассчитываются, это приятная новость", – отметил глава НАК.

Как сообщалось, издания ZN.ua и "Украинская правда" в четверг вечером–пятницу утром распространили письмо Службы безопасности Украины правительству от 8 декабря о критически низких запасах угля на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн при плане 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

В то же время за первые две недели декабря благодаря работе сразу 14 блоков АЭС запасы угля на складах ТЭС Украины увеличились на 18,4%, или на 71,3 тыс. тонн. Рост запасов зафиксирован на 8 восьми из 12 ТЭС.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в декабре рост запасов угля ожидается на уровне 300 тыс. тонн: при потреблении 1,7 млн тонн его добыча и импорт составят 2 млн тонн.

Теги: #нафтогаз #витренко #уголь
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