"Укравтодор" в рамках проекта с ЕБРР и ЕИБ объявил первые три тендера на ремонт М-05 Киев-Одесса в Черкасской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) объявил первые тендера на ремонт трех участков дороги М-05 Киев – Одесса в Черкасской области общей протяженностью 85 км.

Как отмечается в сообщении Министерства инфраструктуры в Facebook, капитальный ремонт будет профинансирован за кредитные средства банков в рамках проекта "Украина – дорожные коридоры" / Европейские дороги Украины III", реализуемого совместно с Украиной.

"Мы наконец-то прошли все необходимые процедуры для того, чтобы начать следующий этап обновления маршрута Киев — Одесса в рамках президентской программы "Большое строительство" (...) В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ речь идет об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, слова которого приведены в сообщении.

Завершить работы на 85-километровом участке планируется уже через два года.

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР.

Компании могут подавать предложения до 8 февраля 2022 года.

Как сообщалось, ранее в декабре был начат конкурсный отбор компании, которая будет строить Киевскую объездную дорогу. Речь идет о строительстве первого участка дороги, а именно 18-километрового отрезка от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп.