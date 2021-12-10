Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", сообщает сайт парламента в пятницу.

"Госбюджет-2022 - это бюджет об украинцах и экономическом росте страны. Он учитывает безотлагательные социальные потребности украинцев, значительно увеличивает финансирование медицинской и образовательной сфер, обеспечивает рекордное финансирование сектора обороны", – сказал Стефанчук.

Спикер отметил, что закон о госбюджете принят своевременно.

"Прежде всего, важно, что главная смета страны принята вовремя, а не под елку. Это позволит обеспечить функционирование государства, реализацию прав и свобод человека и их гарантии", - подчеркнул он.