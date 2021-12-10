Экономика

10:44 10.12.2021

Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

1 мин читать
Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", сообщает сайт парламента в пятницу.

"Госбюджет-2022 - это бюджет об украинцах и экономическом росте страны. Он учитывает безотлагательные социальные потребности украинцев, значительно увеличивает финансирование медицинской и образовательной сфер, обеспечивает рекордное финансирование сектора обороны", – сказал Стефанчук.

Спикер отметил, что закон о госбюджете принят своевременно.

"Прежде всего, важно, что главная смета страны принята вовремя, а не под елку. Это позволит обеспечить функционирование государства, реализацию прав и свобод человека и их гарантии", - подчеркнул он.

Теги: #подписание #госбюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 08.12.2021
Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

Украина и Хорватия подписали пять совместных документов - Шмыгаль

22:12 02.12.2021
Рада выделила из госбюджета-2021 еще 19 млрд грн "Укравтодору" и 0,5 млрд грн на создание нацавиаперевозчика

Рада выделила из госбюджета-2021 еще 19 млрд грн "Укравтодору" и 0,5 млрд грн на создание нацавиаперевозчика

18:10 02.12.2021
Порошенко подверг критике госбюджет на 2022 год

Порошенко подверг критике госбюджет на 2022 год

16:11 02.12.2021
Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

16:02 02.12.2021
Госбюджет-2022 предусматривает более 6 млрд грн на Минветеранов

Госбюджет-2022 предусматривает более 6 млрд грн на Минветеранов

15:29 02.12.2021
Госбюджет-2022 предусматривает 14,5 млрд грн на культуру, креативные индустрии, информполитику

Госбюджет-2022 предусматривает 14,5 млрд грн на культуру, креативные индустрии, информполитику

13:44 02.12.2021
Рада приняла госбюджет-2022

Рада приняла госбюджет-2022

13:36 02.12.2021
Глава Минфина ожидает роста дефицита госбюджета в декабре до 3-3,5% ВВП

Глава Минфина ожидает роста дефицита госбюджета в декабре до 3-3,5% ВВП

11:46 02.12.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

09:54 02.12.2021
Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета-2022 ко второму чтению в четверг

Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета-2022 ко второму чтению в четверг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

Правительство перечислило на зарплаты шахтерам 300 млн грн и может дополнительно выделить до конца 2021г еще 900 млн грн

НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года

НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 9% годовых

Кабмин утвердил стратегию сокращения госдолга Украины до 50,8% в 2022 и 47% в 2024-м

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрспирт" за 9 мес.-2021 получил 18,61 млн грн чистого убытка

Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

НБУ прогнозирует среднюю цену газа и нефти в 2022г $460 за тыс. куб. м и $67 за баррель

Возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции – НБУ

Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

Правительство перечислило на зарплаты шахтерам 300 млн грн и может дополнительно выделить до конца 2021г еще 900 млн грн

НБУ ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП и его дофинансирование на 40 млрд грн до конца года

"Vodafone Украина" и "ДТЭК Энерго" протестировали дистанционное управление транспортным средством через сеть 5G

В Чернигове начали создание Хаба социального партнерства предпринимательства и институционального развития

Экс-посол Канады в Украине сменит Свенчицкого на должности бизнес-омбудсмена - решение Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА