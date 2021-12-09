Экономика

15:24 09.12.2021

Правительство перечислило на зарплаты шахтерам 300 млн грн и может дополнительно выделить до конца 2021г еще 900 млн грн

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Правительство перечислило на зарплаты шахтерам 300 млн грн и может дополнительно выделить до конца 2021г еще 900 млн грн

Министерство энергетики 8 декабря предоставило государственным угольным компаниям 300 млн грн на выплату зарплаты шахтерам, сообщается в пресс-релизе министерства в четверг.

"Эта сумма – вторая часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам", - указано в документе.

Минэнерго также сообщило, что вместе с этим обратилось в Министерство финансов с предложением увеличить дополнительно расходы на выплату зарплаты шахтерам в текущем году на 900 млн грн.

"Еще 90 млн грн планируется перераспределить за счет экономии по другим бюджетным программам министерства. Соответствующий проект распоряжения уже представлен на рассмотрение правительства", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, Минэнерго совместно с ПАО "Центрэнерго" рассматривают возможности предоставления угольным госпредприятиям дополнительных авансов, которые тоже могут быть ориентированы на выплату заработной платы.

Первоначально проект госбюджета на 2022 год предусматривал государственную поддержку угольной отрасли в объеме 4,5 млрд грн. Эта сумма включала в себя частичное покрытие оплаты труда шахтеров, а также расходы на ликвидацию неприбыльных шахт и горно-спасательные работы.

Теги: #шахтеры #минєнерго #зарплата
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