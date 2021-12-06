ЕИБ выделит Киеву EUR100 млн на покупку троллейбусов и вагонов метро

Европейский инвестиционный банк в ноябре утвердил выделение Киеву кредита в размере EUR100 млн на приобретение городского электротранспорта, в том числе троллейбусов и вагонов метрополитена, отмечается в сообщении на сайте банка.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта оценивается в EUR270 млн.

Проект будет реализован коммунальными предприятиями (КП) "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" в соответствии со Стратегией развития Киева до 2025 года.

Согласно проекту решения Киевского горсовета о привлечении кредита ЕИБ на 2021 год, обнародованном интернет-изданием "КиевВласть", срок заимствования – 15 лет, включая льготный трехлетний период, предельная процентная ставка – 1,85% в евро.

Как сообщалось, 1 декабря текущего года "Киевпастранс" объявил тендер на приобретение 137 полностью низкопольных троллейбусов с возможностью автономного хода до 20 км почти за 1,62 млрд грн.

Кроме того, до начала 2023 года Киев должен получить 20 трехсекционных трамваев, заказанных у ООО "Татра-Юг" за EUR24,6 млн с финансированием ЕИБ в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Помимо этого, в феврале текущего года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и КП "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор в размере EUR50 млн на закупку 50 новых вагонов метро.