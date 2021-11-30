Глава НБУ подарил движимое имущество на 73,8 млн грн в Швейцарии на основании удостоверенной нотариусом сделки

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко подарил движимое имущество на 73,8 млн грн в Швейцарии на основании удостоверенной нотариусом сделки, сообщила пресс-служба регулятора.

"Во исполнение закона "О предотвращении коррупции" глава НБУ Кирилл Шевченко подал 15 ноября 2021 года уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Указанный в извещении расход осуществлен на основании нотариально удостоверенной сделки в пределах задекларированного ранее главой НБУ движимого имущества", – ответила пресс-служба на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно реестру, в его декларации за 2020 год среди движимого имущество было трое наручных мужских часов швейцарской фирмы Breguet из драгоценного металла.