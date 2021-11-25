Экономика

19:44 25.11.2021

Сербия еще полгода будет получать газ из России по "старым" ценам - Вучич по итогам встречи с Путиным

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Сербия еще полгода будет получать газ из России по "старым" ценам - Вучич по итогам встречи с Путиным

Цена на газ для Сербии не изменится в последующие шесть месяцев, соответствующая договоренность достигнута в четверг на встрече президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина, сообщает сербский телеканал "Пинк ТВ".

"Мы достигли того, на что рассчитывали. Путин проявил дружелюбие по отношению к Сербии. В следующие шесть месяцев цена за газ для нас будет $270 за тысячу кубометров, также будет увеличен и объем, о чем я просил", - цитирует телеканал Вучича.

По окончании встречи президент Сербии сообщил сербским журналистам, что рад и доволен ее итогами. Он добавил, что переговоры были одними из самых долгих, они продолжались три часа.

Вучич отметил, что теперь Сербия уверена в газоснабжении, никаких проблем у страны с этим не будет.

Встреча президентов Сербии и России состоялась ранее в четверг в Сочи.

Теги: #россия #сербия #встреча #президенты
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