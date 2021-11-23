НБУ планирует запретить анонимное обращение к клиентам при урегулировании просроченной задолженности
Национальной банк Украины (НБУ) планирует запретить анонимные обращения к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, сообщила пресс-служба банка.
Соответствующие изменения предлагаются проектом постановления НБУ, обнародованным на его сайте. Он предложен для обсуждения до 22 декабря.
Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно осуществляться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и т.д.
Помимо этого, предлагается запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.
НБУ также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.
НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.
Кроме того, документом предлагается запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.
Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.
Проектом постановления центробанка также предлагается запретить взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.
Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.
Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.
Отмечается, что предоставления информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.