НБУ планирует запретить анонимное обращение к клиентам при урегулировании просроченной задолженности

Национальной банк Украины (НБУ) планирует запретить анонимные обращения к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, сообщила пресс-служба банка.

Соответствующие изменения предлагаются проектом постановления НБУ, обнародованным на его сайте. Он предложен для обсуждения до 22 декабря.

Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно осуществляться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и т.д.

Помимо этого, предлагается запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.

НБУ также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.

НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.

Кроме того, документом предлагается запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.

Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.

Проектом постановления центробанка также предлагается запретить взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.

Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.

Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.

Отмечается, что предоставления информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.