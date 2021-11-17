Экономика

18:58 17.11.2021

АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса ФГИ по продаже "Большевика"

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АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса ФГИ по продаже "Большевика"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оставил без рассмотрения заявку о получении разрешения на концентрацию от ООО "Дженерал Коммерс", которое стало победителем конкурса Фонда госимущества (ФГИ) Украины по продаже пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") в Киеве.

Как сообщается на сайте АМКУ, комитет установил несоответствие заявки требованиям положения о подаче и рассмотрении заявок на концентрацию.

Кроме того, АМКУ продолжает исследование относительно наличия или отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона. На сегодняшний день комитет анализирует полученную информацию и ожидает ответов от участников процесса.

Как сообщалось, АО "ПКМЗ" на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых – собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

Стартовая цена АО "ПКМЗ" была установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить его увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или на других производственных мощностях в Украине.

Теги: #большевик #амку
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