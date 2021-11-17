Экономика

18:35 17.11.2021

Профильные ассоциации просят премьер-министра разрешить вопрос с отсрочкой погашения долгов ВИЭ-генерации со стороны "ГарПока"

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Профильные ассоциации просят премьер-министра разрешить вопрос с отсрочкой погашения долгов ВИЭ-генерации со стороны "ГарПока"

Крупнейшие профильные ВИЭ-ассоциации просят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обеспечить использование привлеченных НЭК "Укрэнерго" средств от "зеленых" еврооблигаций на погашение задолженности перед производителями зеленой электроэнергии и соблюдение принципов пропорциональности при их распределении.

"Министерство энергетики, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" должны обеспечить неотложное направление заимствованных средств на погашение задолженности по договорам купли-продажи э/э по "зеленому" тарифу. При этом мы ожидаем от "ГарПока" соблюдения принципов прозрачности, равности и пропорциональности во время распределения средств между производителями зеленой электроэнергии", – указано в имеющемся в распоряжении "Энергореформы" письме ассоциаций.

Письмо от 17 ноября, адресованнное премьеру, а также министрам энергетики и финансов и руководителям "Укрэнерго" и "ГарПока" подписали главы Европейско-украинского энергетического агентства, Украинской ветроэнергетической ассоциации и Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, объединяющие свыше 80% рынка ВИЭ в Украине.

"Как инвесторы в еврооблигации, так и производители э/э из ВИЭ ожидают от правительства выполнения поставленной цели выпуска облигаций и направления всей суммы займа в размере 21,6 млрд грн на погашение долгов 2020-2021 годов на зеленую э/э", – отмечается в письме.

При этом они акцентировали внимание на том, что "ГарПок" осуществил платежи ВИЭ-генерации на общую сумму 16,27 млрд грн, оставив на своих счетах еще 3,04 млрд грн.

"В то же время нет никакой информации о сроках, в которые ГП планирует осуществить перевод остатка в пользу производителей зеленой э/э", – подчеркнули главы ассоциаций.

Они также указали, что нет никакой ясности по поводу остатка средств, привлеченных от еврооблигаций, которые "Укрэнерго" еще не перевела "ГарПоку".

Речь идет о 2,3 млрд грн из общей суммы, привлеченной от еврооблигаций в 21,6 млрд грн, поскольку "Укрэненерго" перечислила "ГарПоку" только 19,3 млрд грн. Участники рынка прогнозируют, что остаток будет переведен по результатам года.

Как сообщалось, "ГарПок" 17 ноября заявил, что окончательно рассчитается с производителями электроэнергии из возобновляемых источников из средств от евробондов "Укрэнерго" и перечислит оставшиеся на его счетах 3,04 млрд грн после окончания проверки деятельности предприятия при предыдущем руководстве.

В ГП разъяснили, что его новым руководителем Вадимом Улидой, назначенным 15 ноября вместо Константина Петриковца, в первый день работы было направлено письмо в обслуживающий Ощадбанк с просьбой вернуть еще не перечисленные на счета ВИЭ-генерации средства из тех 19,3 млрд грн, которые "ГарПок" перечислил в банк в пятницу, 12 ноября.

В итоге 3,04 млрд грн были возвращены "ГарПоку".

Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила, что не получала денег от "ГарПока" и намерена защищать свои права как в международных, так и национальных судебных инстанциях.

В компании подчеркнули, что "ГарПок" фактически признал ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям "ДТЭК ВИЭ", и это будет положено в основу ее исков.

При этом в компании указали, что действия ряда должностных лиц, расцененные ею как незаконные, привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables. "В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упала ниже номинала", – указали в ДТЭК.

Там также отметили, что, наряду с этим, снизились котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

Теги: #виэ #гарпок #ассоциации
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