Экономика

14:47 12.11.2021

Украинские предприятия подписали контракты с Baykar Makina на оборонной выставке в Турции - глава МИД

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Украинские предприятия подписали контракты с Baykar Makina на оборонной выставке в Турции - глава МИД

Украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" и компания "Мотор-Сич" в рамках оборонной выставки SAHA Expo-2021 в Стамбуле подписали контракты с турецкой компанией Baykar Makina, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставке турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя MIUS", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, украинская компания "Мотор Сич" там же подписала контракт с той же турецкой компанией на поставку партии двигателей для беспилотного летательного аппарата AKINCI.

"Эти договоренности свидетельствуют о высоком уровне доверия между украинскими и турецкими партнерами и уровне взаимовыгодного сотрудничества между компаниями обеих стран. Эта работа также развивается благодаря тесному партнерству, которое установилось между нашими государствами и лично между президентом Зеленским и президентом Эрдоганом", -добавил Кулеба.

Теги: #ивченко_прогресс #baykar_makina #контракты #мотор_сич #кулеба
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