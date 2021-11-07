Экономика

13:06 07.11.2021

Проект госбюджета-2022 останется сбалансированным ко второму чтению – Шмыгаль

2 мин читать
Проект госбюджета-2022 останется сбалансированным ко второму чтению – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект государственного бюджета на 2022 год в процессе подготовки ко второму чтению сохранит сбалансированность, продемонстрированную при рассмотрении Верховной Радой в первом чтении.

"На этой неделе народные депутаты поддержали в первом чтении проект Государственного бюджета на 2022 год, который подало правительство. Бюджет мы подавали реалистичным и сбалансированным, и таким же образом он останется и до второго чтения", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, проект предусматривает "беспрецедентный рост объема средств по программе медгарантий", повышение пенсий, строительство дорог, реформу цифровизации, поддержку малого и среднего бизнеса.

Премьер отметил, что доходы местных бюджетов по сравнению с минувшим годом увеличились почти на 50 млрд. грн, что открывает для громад "!значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры".

Шмыгаль также отметил рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в ІІІ квартале 2021 года. "Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине", - написал он.

Среди задач правительства премьер назвал обеспечение украинцев жильем в рамках президентской программы "Доступная ипотека под 7%". "Для этого правительство запланировало выпуск облигаций на 20 млрд грн, которые будут направлены именно на поддержку программы", - рассказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" 273 голосами 2 ноября.

20 октября парламент приступил к рассмотрению проекта госбюджета и принял его за основу, после чего парламент начал обсуждение отдельных поправок народных депутатов.

Теги: #шмыгаль #госбюджет #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 04.11.2021
Ермак презентовал новый информационный проект OPEN Digest

Ермак презентовал новый информационный проект OPEN Digest

14:18 04.11.2021
Шмыгаль о назначении новых членов правительства: перед каждым из этих министерств стоит много задач

Шмыгаль о назначении новых членов правительства: перед каждым из этих министерств стоит много задач

16:21 03.11.2021
"Кернел" в феврале 2022 г. откроет бесплатный образовательный проект для студентов ВУЗов

"Кернел" в феврале 2022 г. откроет бесплатный образовательный проект для студентов ВУЗов

15:52 02.11.2021
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

13:39 02.11.2021
Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

13:28 02.11.2021
На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

13:23 02.11.2021
Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

19:20 01.11.2021
Доходы госбюджета Украины в октябре перевыполнены на 2,2% от плана – Госказначейство

Доходы госбюджета Украины в октябре перевыполнены на 2,2% от плана – Госказначейство

12:22 01.11.2021
Стефанчук надеется, что на этой неделе парламент примет в первом чтении законопроект о госбюджете-2022

Стефанчук надеется, что на этой неделе парламент примет в первом чтении законопроект о госбюджете-2022

13:53 31.10.2021
Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения – Шмыгаль

Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь 6 ноября может поставить в Украину 115МВт-ч электроэнергии – сайт ENTSO-E

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед – глава Минэнерго

Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ожидает еще 60 МВт-ч электроэнергии из Беларуси 7 ноября

ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова

Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

За 10 месяцев пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 66% по сравнению с прошлым годом

Беларусь 6 ноября может поставить в Украину 115МВт-ч электроэнергии – сайт ENTSO-E

Законопроект о механизме уплаты акциза с табачных изделий решает вопрос справедливого их распределения в местные бюджеты – эксперт

Профильный подкомитет Рады поддержал правку к законопроекту №5655 в части имущественных прав архитекторов – нардеп Шуляк

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед – глава Минэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА