Проект госбюджета-2022 останется сбалансированным ко второму чтению – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект государственного бюджета на 2022 год в процессе подготовки ко второму чтению сохранит сбалансированность, продемонстрированную при рассмотрении Верховной Радой в первом чтении.

"На этой неделе народные депутаты поддержали в первом чтении проект Государственного бюджета на 2022 год, который подало правительство. Бюджет мы подавали реалистичным и сбалансированным, и таким же образом он останется и до второго чтения", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, проект предусматривает "беспрецедентный рост объема средств по программе медгарантий", повышение пенсий, строительство дорог, реформу цифровизации, поддержку малого и среднего бизнеса.

Премьер отметил, что доходы местных бюджетов по сравнению с минувшим годом увеличились почти на 50 млрд. грн, что открывает для громад "!значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры".

Шмыгаль также отметил рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в ІІІ квартале 2021 года. "Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине", - написал он.

Среди задач правительства премьер назвал обеспечение украинцев жильем в рамках президентской программы "Доступная ипотека под 7%". "Для этого правительство запланировало выпуск облигаций на 20 млрд грн, которые будут направлены именно на поддержку программы", - рассказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" 273 голосами 2 ноября.

20 октября парламент приступил к рассмотрению проекта госбюджета и принял его за основу, после чего парламент начал обсуждение отдельных поправок народных депутатов.