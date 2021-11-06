Экономика

20:07 06.11.2021

Украина ожидает еще 60 МВт-ч электроэнергии из Беларуси 7 ноября

2 мин читать
Украина ожидает еще 60 МВт-ч электроэнергии из Беларуси 7 ноября

Беларусь 7 ноября может поставить Украине еще 60 МВт-ч электроэнергии.

Согласно данным на сайте ENTSO-E, на 7 ноября забронировано по 15 МВт мощности сечения с Беларусью на четыре часа с 16:00 до 20:00.

Что примечательно, на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" мощность межгосударственного сечения не распределялась. Тем не менее по итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Таким образом, импортером может быть каждая из этих компаний.

Вместе с тем по результатам суточных аукционов по распределению межгосударственных сечений на 8 ноября, из предложенных системным оператором 885 МВт сечения мощность 475 МВт на каждый час суток выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", еще 400 МВт – "ТЭТ групп" и еще 10 МВт – ООО "Овис Трейд".

Сейчас, согласно данным сайта ENTSO-E, импорт из Беларуси должен осуществляться на мощности 5 МВт каждый час.

Как сообщалось, импорт электроэнергии из Беларуси возобновился с 6 ноября текущего года. Глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил в субботу, что импорт 6 ноября в объеме 5 МВт-ч ежечасно осуществляет компания "ТЭТ групп".

На аукционе по распределению мощности межгосударственных сечений для импорта на 6 ноября 10 МВт выкупило ООО ЭРУ "Трейдинг", принадлежащее Ярославу Мудрому и Дейлу Перри, еще 5 МВт – ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко, ранее возглавлявшего Д.Трейдинг. Всего предлагалось 15 МВт.

Ранее ООО "ТЭТ групп" на суточном аукционе на 3 ноября выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси, на 4 ноября – 500 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго". На 5 ноября 10 МВт из 15 предложенных выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", остальные 5 МВт остались нераспределенными.

По итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Но, судя по всему, "Энергоатом" отказался от мощности сечения на 3 и 4 ноября, поскольку они были выставлены на суточный аукцион. Вместе с тем уже на суточные аукционы на 5 и 6 ноября выставлялось всего 15 МВт, что дало повод участникам рынка говорить о том, что "Энергоатом" на эти дни оставил за собой право на ранее забронированные мощности. В самой компании это не комментируют.

При этом все первые пять дней ноября импорт из Беларуси физически не осуществлялся. Также не было указано о бронировании мощностей на сайте ENTSO-E.

Теги: #электроэнергия #импорт #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 06.11.2021
Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

19:25 05.11.2021
Беларусь 6 ноября может поставить в Украину 115МВт-ч электроэнергии – сайт ENTSO-E

Беларусь 6 ноября может поставить в Украину 115МВт-ч электроэнергии – сайт ENTSO-E

23:51 02.11.2021
"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы

"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы

21:17 02.11.2021
"Укрэнерго" объяснило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС

"Укрэнерго" объяснило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС

17:09 02.11.2021
Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

15:52 02.11.2021
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

13:23 02.11.2021
Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

11:13 02.11.2021
В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

10:35 02.11.2021
Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

03:30 01.11.2021
Байден призывает не мечтать о мгновенном переходе мира на "зеленую" энергетику

Байден призывает не мечтать о мгновенном переходе мира на "зеленую" энергетику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь 6 ноября может поставить в Украину 115МВт-ч электроэнергии – сайт ENTSO-E

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед – глава Минэнерго

Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова

За 10 месяцев пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 66% по сравнению с прошлым годом

Законопроект о механизме уплаты акциза с табачных изделий решает вопрос справедливого их распределения в местные бюджеты – эксперт

Профильный подкомитет Рады поддержал правку к законопроекту №5655 в части имущественных прав архитекторов – нардеп Шуляк

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед – глава Минэнерго

Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

Европа этой зимой может рискнуть использовать буферный газ из хранилищ, допускают эксперты WoodMac

Укргазбанк совместно с Mashreq bank заключил первые соглашения по структурированному торговому финансированию на сумму $35 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА