Беларусь 6 ноября может поставить в Украину 115МВт-ч электроэнергии – сайт ENTSO-E

Беларусь может 6 ноября поставить Украине 115 МВт-ч электроэнергии.

Согласно данным на сайте ENTSO-E, на 6 ноября забронировано по 5 МВт мощности сечения с Беларусью на каждый час суток, исключая последний.

По данным на сайте НЭК "Укрэнерго", на аукционе по распределению мощности межгосударственных сечений для импорта на 6 ноября 10 МВт выкупило ООО ЭРУ "Трейдинг", принадлежащее Ярославу Мудрому и Дейлу Перри, еще 5 МВт – ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко. Всего предлагалось 15 МВт.

На рынке пока затрудняются сказать, какая именно компания может осуществлять импорт.

Недавно созданное ООО "ТЭТ групп", собственником которого является бывший глава "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, проводило активную политику по бронированию мощностей для импорта на суточных аукционах "Укрэнерго", проведение которых она возобновила с 1 ноября для периодов поставки на 3 ноября и последующие даты.

В итоге, ООО "ТЭТ групп" на суточном аукционе на 3 ноября выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси, на 4 ноября – 500 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго". На 5 ноября 10 МВт из 15 предложенных выкупило ООО "ЭРУ Трейдинг", остальные 5 МВт остались нераспределенными.

Ранее по итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Но, судя по всему, "Энергоатом" отказался от мощности сечения на 3 и 4 ноября, поскольку они были выставлены на суточный аукцион. Вместе с тем уже на суточные аукционы на 5 и 6 ноября выставлялось всего 15 МВт, что дало повод участникам рынка говорить о том, что "Энергоатом" на эти дни оставил за собой право на ранее забронированные мощности. В самой компании это не комментируют.

При этом все первые пять дней ноября импорт из Беларуси физически не осуществлялся. Также не было указано о бронировании мощностей на сайте ENTSO-E за сутки до поставок.

Как сообщалось, глава энергокомитета Верховной рады Андрей Герус прогнозировал, что импорт из Беларуси может начаться с 5 ноября через частные компании, но не указывал, в каком объеме.

Источники в правительстве и на рынке вместе с тем отмечали, что Беларусь не подтверждает "Энергоатому" физические объемы импорта "из-за политики".