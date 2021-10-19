Чистая покупка Нацбанком валюты на межбанке на этой неделе составила $173

Чистая покупка Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском валютном рынке в период с 18 по 19 октября составила $173, а с начала года - $2 млрд.

"Сегодня объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанке с начала года превысили $2 млрд", - сообщила пресс-служба НБУ во вторник.

Как сообщалось, в январе чистая покупка составила $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего в апреле была зафиксирована чистая продажа $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями, в июне сальдо покупки было $583,3 млн, в июле – $188 млн, в августе – $199,3 млн, а в сентябре – $273,6 млн.