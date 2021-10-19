Экономика

16:05 19.10.2021

Дорожники отремонтировали 3 моста на трассе Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Луганск

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В Луганской области полностью завершили ремонт трех мостов на автодороге от КПП "Демино-Александровка" в Луганск. 

"В рамках проекта "Большое Строительство" завершен ремонт трех мостов на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск", - сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области

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В частности, завершился капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 192-м км дороги, мост на 182-м км, а также мост через реку Беленькая возле города Горское.

На объектах работали мостостроители ООО "Укрбуд-Проект-Реконструкция" (Киев).

Как отмечается в сообщени, сейчас ожидается разрешение на ввод в эксплуатацию моста через реку Беленькая. 

Документы для этого уже переданы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ).

Как сообщалось, в октябре в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" также были закончены ремонтные работы по маршруту "Северодонецк - Золотое", который состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра.

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Теги: #большое_строительство #луганская_область
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