Экономика

19:05 18.10.2021

Amazon планирует нанять 150 тыс. временных сотрудников в США в преддверии праздников

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Amazon планирует нанять 150 тыс. временных сотрудников в США в преддверии праздников

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует нанять 150 тыс. сезонных работников в США, намереваясь увеличить количество персонала с приближением праздничного сезона.

После повышения начальной зарплатной ставки ранее в текущем году ее средний размер составляет $18 в час, говорится в сообщении компании. Сезонные работники также смогут претендовать на ряд бонусов.

В сентябре компания сообщила о планах увеличить штат постоянных сотрудников на 125 тыс., также компания наймет еще 40 тыс. специалистов в технологической сфере и офисных работников.

По состоянию на июль количество сотрудников компании в США составляло 950 тыс., по всему миру число постоянных сотрудников Amazon достигало 1,3 млн, пишет The Wall Street Journal. В прошлогодний праздничный сезон компания привлекла 100 тыс. сезонных работников.

Компании в сфере электронной торговли спешат набрать дополнительный персонал с приближением сезона предпраздничного шопинга, однако в последние месяцы некоторые представители отрасли сталкиваются с трудностями при подборе сотрудников.

Сезонные вакансии Amazon размещены в 20 штатах, включая Нью-Йорк, Техас и Вирджинию. В Калифорнии компания открыла 23 тыс. вакансий, в Аризоне - 6,2 тыс., в Иллинойсе - 4,5 тыс., говорится в сообщении Amazon.

Некоторые крупнейшие конкуренты компании также обнародовали планы по увеличению числа сотрудников. Так, Walmart Inc. в прошлом месяце сообщила, что планирует нанять 150 тыс. человек в США, где количество работников компании составляет около 1,6 млн. Target Corp. хочет нанять 100 тыс. сезонных работников и примерно 30 тыс. работников складов.

Акции Amazon в ходе торгов в понедельник прибавляют в цене 0,3%.

Теги: #сша #персонал #amazon
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