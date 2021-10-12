Экономика

13:10 12.10.2021

Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

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Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Другая тема, в которой мы поддерживаем Украину полностью - это энергетическая безопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник.

Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

"И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", - указала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина остается и должна оставаться надежной транзитной страной.

Она отметила, что лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость, а именно энергоэффективность.

"Если мы будем успешными в этом, Украине более не понадобится импортировать никакой газ. Она будет независимой и самостоятельной", - пояснила фон дер Ляйен

Теги: #газ #украина_ес #урсула_ляйен #саммит
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