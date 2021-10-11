Экономика

17:03 11.10.2021

Регулятор будет принимать решение о запрете импорта э/э из РФ и Беларуси зависимо от состояния энергосистемы Украины вместе с Кабмином

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Регулятор будет принимать решение о запрете импорта э/э из РФ и Беларуси зависимо от состояния энергосистемы Украины вместе с Кабмином

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), будет принимать решение о продолжении запрета импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, которое заканчивается 1 ноября, в зависимости от состояния энергосистемы Украины, а также совместно с правительством, системным оператором и министерством энергетики, сообщил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

"Фактически решение о запрете импорта из РФ и Беларуси будем принимать, где-то, через неделю вместе с министерством, "Укрэнерго" и вообще с правительством", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции "Украина-ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости" в Киеве в понедельник.

По его словам, на решение регулятора будет влиять "готовность энергосистемы пройти (отопительный период – ИФ) без импорта".

При этом он выразил надежду, что возобновлять импорт электроэнергии из стран-не членов Европейского сообщества не придется.

"Мы очень надеемся, что этого (импорта из РФ и Беларуси - ИФ) не будет", - подчеркнул Тарасюк.

Теги: #тарасюк #электроэнергия #импорт #регулятор
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