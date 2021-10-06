Экономика

10:22 06.10.2021

Гостаможня получила право уволить не прошедшего тестирование сотрудника только в конце сентября

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Гостаможня получила право уволить не прошедшего тестирование сотрудника только в конце сентября

Государственная таможенная служба получила право уволить непрошедшего тестирование сотрудника только в конце сентября, когда завершилась вторая волна тестирование, сообщил глава ведомства Павел Рябикин.

"С 20 апреля по 29 мая мы провели первую волну тестирования, которая охватила 94% работников Государственной таможенной службы. В новую структуру, единое юрлицо, были переведены все работники, даже те, кто показал низкие результаты на тестировании", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Некоторые сотрудники были переведены с понижением в должности, а те, кто имел проблемы с добропорядочностью, переводились на должности, не связанные с таможенным контролем и коррупционными рисками, добавил Рябикин.

"С 15 по 27 сентября проведена вторая волна тестирования - повторного для тех, кто не сдал первое. А вот уже по его итогам руководство Гостаможслужбы получит право (не обязанность!) уволить работника. Так же как и тех, кто сдал тесты, но не прошел полугодовой испытательный срок", – сообщил глава ведомства.

Тестирование – эксперимент по кадровой перезагрузке таможни, и он рассчитан на год, уточнил Рябикин.

"Работники переведены на контрактную форму работы с испытательным сроком шесть месяцев", – сказал он.

По словам главы Гостаможни, случаев судебного обжалования результатов тестирования пока не было.

"Есть первый случай расторжения контракта - из-за проблем работника с добропорядочностью. И в дальнейшем будем избавляться от тех, кто уличен в коррупционных действиях", – сообщил Павел Рябикин.

Ранее он анонсировал применение полиграфов для проверки сотрудников таможни.

"Пока мы не применяли полиграфы, но уже есть два аппарата и оператора (спасибо посольству США и нашим партнерам НАБУ). И, думаю, скоро применим", – подытожил глава Гостаможни.

Теги: #гостаможня #увольнение
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