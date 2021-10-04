Закон о налогообложении КИК и ряд других ограничивают использование офшоров - Гетманцев о Pandora Рapers

Принятие законодательства о налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК) в так называемом законе antiBEPS (закон №466-ІХ) и ряд других законодательных изменений ограничивают использование механизма офшоров, в том числе президентом Владимиром Зеленским, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя расследование Pandora Papers.

"В занимательном чтиве Pandora Рapers, в части душераздирающей истории о нашем президенте и его бывших "офшорах", не хватает одной важной детали", – написал он в Телеграм-канале в понедельник.

"Именно команда Зеленского через чуть более полгода после прихода к власти и продажи Зе упомянутых офшоров - в январе 2020-го приняла первый антиофшорный закон (antiBEPS), которым обложила налогами контролируемые иностранные компании (в простонародье КИКи или офшоры), усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей (помните, "Ленинскую кузню"?), а чуть ранее приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах со 100 странами мира", – указал народный депутат.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил, что Верховная Рада поддержала отсрочку срока налогообложения операций с КИК до 2023 года.

"Хочу поблагодарить главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева за горячие разъяснения по жесткой антиофшорной политике государства, но напоминаю о решении его же комитета об отсрочке срока налогообложения операций с контролируемыми иностранными компаниями (офшорами) до 1 января 2023 года. Такое решение было проголосовано в комитете 13 мая 2021-го", – написал в Телеграм-канале Разумков.

В фильме "Оффшор 95" проекта "Следствие.Инфо", показанном накануне, в частности, речь идет о получении с 2012 года оффшорными фирмами, связанными с руководством государства, $40 млн от компаний, имеющих отношение к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Фильм основан на расследовании Pandora Papers, проведенном Международным консорциумом журналистских расследовании (ICIJ), которое раскрывает оффшорные финансовые операции свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников. Более 600 журналистов с разных стран на протяжении года исследовали 11,9 млн оффшорных документов.