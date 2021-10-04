Экономика

11:14 04.10.2021

Закон о налогообложении КИК и ряд других ограничивают использование офшоров - Гетманцев о Pandora Рapers

2 мин читать
Закон о налогообложении КИК и ряд других ограничивают использование офшоров - Гетманцев о Pandora Рapers

Принятие законодательства о налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК) в так называемом законе antiBEPS (закон №466-ІХ) и ряд других законодательных изменений ограничивают использование механизма офшоров, в том числе президентом Владимиром Зеленским, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя расследование Pandora Papers.

"В занимательном чтиве Pandora Рapers, в части душераздирающей истории о нашем президенте и его бывших "офшорах", не хватает одной важной детали", – написал он в Телеграм-канале в понедельник.

"Именно команда Зеленского через чуть более полгода после прихода к власти и продажи Зе упомянутых офшоров - в январе 2020-го приняла первый антиофшорный закон (antiBEPS), которым обложила налогами контролируемые иностранные компании (в простонародье КИКи или офшоры), усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей (помните, "Ленинскую кузню"?), а чуть ранее приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах со 100 странами мира", – указал народный депутат.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил, что Верховная Рада поддержала отсрочку срока налогообложения операций с КИК до 2023 года.

"Хочу поблагодарить главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева за горячие разъяснения по жесткой антиофшорной политике государства, но напоминаю о решении его же комитета об отсрочке срока налогообложения операций с контролируемыми иностранными компаниями (офшорами) до 1 января 2023 года. Такое решение было проголосовано в комитете 13 мая 2021-го", – написал в Телеграм-канале Разумков.

В фильме "Оффшор 95" проекта "Следствие.Инфо", показанном накануне, в частности, речь идет о получении с 2012 года оффшорными фирмами, связанными с руководством государства, $40 млн от компаний, имеющих отношение к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Фильм основан на расследовании Pandora Papers, проведенном Международным консорциумом журналистских расследовании (ICIJ), которое раскрывает оффшорные финансовые операции свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников. Более 600 журналистов с разных стран на протяжении года исследовали 11,9 млн оффшорных документов.

Теги: #офшоры #гетманцев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:09 04.10.2021
Более 30 бывших и действующих мировых лидеров могли участвовать в офшорных операциях - СМИ

Более 30 бывших и действующих мировых лидеров могли участвовать в офшорных операциях - СМИ

10:46 29.09.2021
Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

12:25 24.09.2021
Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

11:40 24.09.2021
Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

11:10 21.09.2021
Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

12:16 13.09.2021
Гетманцев анонсировал исключение из "ресурсного" законопроекта предложения облагать НДС вторую и следующие поставки жилья

Гетманцев анонсировал исключение из "ресурсного" законопроекта предложения облагать НДС вторую и следующие поставки жилья

16:07 23.08.2021
Разговоры о возможных кадровых ротациях в Кабмине являются манипулятивными - нардеп Гетманцев

Разговоры о возможных кадровых ротациях в Кабмине являются манипулятивными - нардеп Гетманцев

11:14 12.08.2021
Поступления от налога на прибыль в августе могут вырасти вдвое - Гетманцев

Поступления от налога на прибыль в августе могут вырасти вдвое - Гетманцев

10:17 16.07.2021
Депутаты подали более 10 тыс. поправок ко 2-му чтению "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

Депутаты подали более 10 тыс. поправок ко 2-му чтению "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

18:08 15.06.2021
Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина приостановила закачку газа в ПХГ

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина приостановила закачку газа в ПХГ

Цена газа для клиентов ППН в октябре увеличится в 1,4 раза

Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

Шахты Донбасса и Львовской области нужно либо модернизировать, либо дать шахтерам альтернативу – Зеленский

Зарплаты в ГМК в августе снизились, кроме предприятий черной металлургии – профсоюз

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов - газета

"Энергоатом" может взять "ВостГОК" в управление в качестве альтернативы присоединению – глава Минэнерго

Украинская Hotmine и Южно-Украинская АЭС намерены построить цифровую энергетическую станцию

Акционеры ЧБТР решили увеличить подписной капитал на EUR710 млн и оплаченный - на EUR245 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА