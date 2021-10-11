"Евросолидарность" подала в Офис генпрокурора два заявления о возможных преступлениях окружения Зеленского – пресс-служба

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" подали в Офис генерального прокурора Украины два заявления о возможных преступлениях совершенных лицами, входящими в окружение президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Отмечается, что соответствующее заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал сопредседатель фракции Артур Герасимов, который уточнил, что поданные заявление касаются возможного отмывания денег через оффшорные структуры "Квартала 95" и о возможном финансировании терроризма Укрэксимбанком.

"Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора два заявления о преступлении. Первое из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли родственники Зеленского причастны непосредственно к финансированию терроризма", - отметил Герасимов.

Он добавил, что неадекватная, агрессивная реакция главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите в $60 млн человеку работающем в т.н. "ДНР", свидетельствует о страхе разоблачения.

"Если бы все было нормально, он бы спокойно ответил, принес бумаги и все было бы нормально. Он сорвался, и вся страна, весь мир видел эти съемки. С одной стороны бьют журналистов. С другой стороны - финансирование терроризма. Журналисты сделали свое дело, сделали расследование. И мы обращаемся в правоохранительные органы чтобы они дали свою оценку этим вещам", - отметил нардеп.

Кроме того, он уточнил, что второе заявление, поданное нардепами в Офис генпрокурора, касается т.н. "дела Pandora Papers".

"Мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из ПриватБанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", - резюмировал Герасимов.

Как сообщалось, 7 октября журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали расследование "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $60 млн: Расследование "Схем" о Укрэксимбанке", во время подготовки которого произошел конфликт между директором банка Евгением Мецгером и съемочной группой "Схем".

"Схемам" удалось выяснить, что государственный "Укрэксимбанк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания осуществляет деятельность на временно оккупированной части Донецкой области (ОРДО), где действует при поддержке России группировка "ДНР", и платит налоги оккупационной власти", – говорится в расследовании.

Ранее Радио "Свобода" сообщило, что в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

11 октября Мецгеру, а также двум другим фигурантам дела о нападении на журналистов, избрали меру пресечения.

Кроме того, 3 октября со ссылкой на данные "Слидство.Инфо" сообщалось, что информация более чем о 1,5 тысяч украинцев, среди которых - президент Владимир Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега - упоминается в новой глобальной утечке оффшорных документов Pandora Papers.

Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в оффшорной компании Шефиру.

Значительная часть информации "Слидство.Инфо" посвящена покупке через оффшоры недвижимости в Великобритании.

В ходе расследования Pandora Papers около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации.

В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.