СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов СБУ, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн.

В настоящее время следователи СБУ объявили о подозрении руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того в ведомстве инициировали процедуру передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.