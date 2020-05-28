Исполнительные производства по заявлениям оффшоров Суркисов были открыты по документам с поддельными подписями – ПриватБанк

ПриватБанк (Киев) потребовал у Государственной исполнительной службы (ГИС) возвращения исполнительных документов по заявлениям шести оффшорных компаний братьев Суркисов относительно принудительного исполнения решения и разъяснения Печерского райсуда Киева о возмещении банком в пользу истцов более $250 млн в связи с сомнением в их аутентичности.

"Заявления в ГИС от имени истцов Camerin Investments Llp, Sunnex Investments Llp, Tamplemon Investments Llp, Berlini Commercial Llp, Lumil Investments Llp, Sofinam Investments Llp были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении подписей директоров с другими документами, возникли подозрения относительно их аутентичности", – говорится в сообщении пресс-службы банка.

По ее информации, ПриватБанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, которое установило, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

Согласно сообщению, банк также планирует обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, банк 5 мая 2020 года получил от госисполнителя ГИС четыре новых иска о принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 2017 года.

Как пояснял министр юстиции Денис Малюська, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд грн (или $250 млн) с ПриватБанка. Мы выполняем решение суда, которое требует от ПриватБанка обслуживания депозитов (и черт знает как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", – отмечал министр.

Ранее, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, размещенные ими 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров – в целом более $250 млн. Таким образом, он разъяснил решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года на основании заявления государственного исполнителя, о котором, по словам Маюськи, его просил сам ПриватБанк.

Вместе с тем, Киевский апелляционный суд 18 мая 2020 года открыл апелляционное производство по жалобе Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля-2017. Восстановление процессуального срока на апелляционное обжалование было обусловлено тем, что Кабмин был привлечен к рассмотрению дела 13 апреля 2020 года, соответственно не мог обжаловать решение суда в установленный законом срок.

"Вышеупомянутое определение Печерского райсуда Киева (…) еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу)" – отмечал адвокат Суркисов Виктор Боруха.

В свою очередь, юрсоветник ПриватБанка Андрей Пожидаев подчеркивал, что ПриватБанк обратился за разъяснением, потому что исполнение определения Печерского суда Киева от 9 февраля-2017 было невозможным, поскольку банк уже выполнил условия депозитного договора в 2016 году в рамках процедуры bail-in.

Он также отмечал, что в отличие от процедур 2017 года, где была предусмотрена возможность только апелляционного обжалования этого определения, после изменения процессуального кодекса, вопрос о незаконности такого определения, поднятый Кабмином в мае 2020 года, может дойти до Верховного Суда.

Как сообщалось, в конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.