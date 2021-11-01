Адвокат заявляет об исключении средств семьи Суркисов в ПриватБанке из процедуры bail-in и дополнительной проверке их чистоты

Заявления о якобы списании средств компаний семьи Суркисов на счетах в ПриватБанке в рамках процедуры bail-in во время его национализации опровергаются годовой финансовой отчетностью группы за 2020 год, а дополнительная чистота этих средств подтверждена американской компанией Alvarez & Marsal (США), заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"По состоянию на 31 декабря 2020 года к срочным депозитам юридических лиц включено около 8,1 млрд грн средств клиентов кипрского филиала Приватбанка, которые были предметом конвертации в капитал при национализации 2016 года, то есть были предметом списания. Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с банком и из-за судебных исков, открытых по этим средствам", – цитирует он документ в материалах, переданных агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как утверждает адвокат, заявления представителей ПриватБанка и их юридических советников, что средства вкладчиков на Кипре были списаны в капитал банка и что такие средства сейчас не существуют, являются голословными.

Алексеев также сообщил, что чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в ПриватБанке подтвердила международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal (A&M, США).

В сообщении американской компании на ее сайте, датированном еще 23 июня этого года, указывается, что в рамках спора с украинским банком группа британских компаний в 2021 году привлекла A&M с задачей проанализировать движение средств по десяткам счетов и определить, имело ли место циклическое использование займов, в чем обвиняли группу.

"В целом, движение на сумму более $350 млн было проанализировано A&M, включая не менее $9,7 млн заработанных процентов. A&M смогла определить, что типичных признаков повторного использования займов не было", – говорится на сайте компании по итогам такого форензик-аудита в различных регионах.

Она уточнила, что процесс означал детальную проверку счетов, сопоставление квитанций с платежами, а там, где сопоставление таким образом было невозможно, применение принципа "первым пришел - первым ушел", чтобы отслеживать суммы до их первого поступления. Помимо того выявлялись особо крупные или исключительные покупки, а также осуществлялся случайный выбор других траншей - для более детального тестирования, оценки того, использовались ли какие-либо средства для личных покупок.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь ПриватБанк подал кассационную жалобу.

С тех пор между сторонами продолжаются судебные споры на всех уровнях, вплоть до Верховного суда. Общий размер требований компаний Суркисов составляет около $350 млн.