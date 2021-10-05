В Вашингтоне изучают "Досье Пандоры", пока не комментируют содержание

США пока не могут комментировать "Досье Пандоры" - расследование финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, и в настоящие время изучают публикацию, заявил в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы, конечно, видели сообщения о "Досье Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс в ходе брифинга.

"Однако важно знать в целом, что США активно обращают внимание на усилении финансовой прозрачности", - добавил он.

В ходе расследования "Досье Пандоры" около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.