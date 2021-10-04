Более 30 бывших и действующих мировых лидеров могли участвовать в офшорных операциях - СМИ

Свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании об офшорных финансовых операциях, проведенном Международным консорциумом журналистских расследовании (ICIJ), сообщила британская телерадиокорпорация BBC.

Также в собранных участниками расследования документах есть упоминания о 130 миллиардерах из списка Forbes наиболее богатых людей планеты.

В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации.

"Расследование показывает, каким образом лидеры стран, миллиардеры, преступники использовали систему офшоров, чтобы скрывать свои активы", - пишет The New York Times.

BBC, в свою очередь, рассказывает, что, согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов.

Также журналисты утверждают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". Авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.

В расследовании, как отмечает британская корпорация, также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "передал свою долю в тайной офшорной компании незадолго до победы на выборах 2019 года".