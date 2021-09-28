Дорожники начали капремонт трассы Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Николаевской области

Подрядчик ООО "ЕДСК" на территории Николаевской области начал капитальный ремонт трассы Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, сообщила Николаевская ОГА на своей странице в Facebook во вторник.

Согласно сообщению, ремонтом охвачен 28-километровый участок от села Новониколаевка до города Новый Буг (км 179+600 - км 207+ 56). Дорогу обновят в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Дорогу Р-55 отремонтируют в цементобетонном покрытии. Ведь в отличие от асфальтобетона такое покрытие имеет ряд преимуществ, которые особенно актуальны для южных регионов Украины. Цементобетон не плавится на жаре и более устойчив к морозам, способен выдерживать существенные нагрузки и служить значительно дольше", - указано в сообщении.

По данным "Укравтодора", в настоящее время дорожники выполняют фрезерование старого покрытия и проводят подготовительные работы.

Всего в 2021 году в Николаевской области в рамках "Большого строительства" планируют восстановить около 216 км дорог государственного значения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в феврале во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" сообщил, что в 2021 году в Украине по данной программе будет обновлено 6,5 тыс. км дорог.