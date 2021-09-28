Экономика

13:24 28.09.2021

Дорожники начали капремонт трассы Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Николаевской области

1 мин читать

Подрядчик ООО "ЕДСК" на территории Николаевской области начал капитальный ремонт трассы Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, сообщила Николаевская ОГА на своей странице в Facebook во вторник.

Согласно сообщению, ремонтом охвачен 28-километровый участок от села Новониколаевка до города Новый Буг (км 179+600 - км 207+ 56). Дорогу обновят в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Дорогу Р-55 отремонтируют в цементобетонном покрытии. Ведь в отличие от асфальтобетона такое покрытие имеет ряд преимуществ, которые особенно актуальны для южных регионов Украины. Цементобетон не плавится на жаре и более устойчив к морозам, способен выдерживать существенные нагрузки и служить значительно дольше", - указано в сообщении.

По данным "Укравтодора", в настоящее время дорожники выполняют фрезерование старого покрытия и проводят подготовительные работы.

Всего в 2021 году в Николаевской области в рамках "Большого строительства" планируют восстановить около 216 км дорог государственного значения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в феврале во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" сообщил, что в 2021 году в Украине по данной программе будет обновлено 6,5 тыс. км дорог.

 

Теги: #большое_строительство #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 28.09.2021
В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

01:59 28.09.2021
В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

11:24 24.09.2021
Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

17:55 23.09.2021
В Каневе создадут современный парк возле новопостроенного Шевченковского центра

В Каневе создадут современный парк возле новопостроенного Шевченковского центра

14:04 23.09.2021
Турецкая Dogus начала монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста

Турецкая Dogus начала монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста

09:39 23.09.2021
В аэропорту Херсона началась реконструкция ВПП, полеты прекращены

В аэропорту Херсона началась реконструкция ВПП, полеты прекращены

10:11 22.09.2021
В Украине до конца года планируют построить 600 активных парков

В Украине до конца года планируют построить 600 активных парков

15:08 21.09.2021
В Ватутино стартовала реконструкция стадиона "Шахтер"

В Ватутино стартовала реконструкция стадиона "Шахтер"

12:05 21.09.2021
Улучшение состояния дорог за год заметили 82% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Улучшение состояния дорог за год заметили 82% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

10:50 21.09.2021
"Укравтодор" восстановил маршруты к 40 природным паркам и заповедникам

"Укравтодор" восстановил маршруты к 40 природным паркам и заповедникам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой

Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

Blackstone продаст казино и отель в Лас-Вегасе за $5,65 млрд

"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Поддержка предпринимателей является фундаментом экономического развития – нардеп Рудык

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА