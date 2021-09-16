Экономика

19:13 16.09.2021

Всемирный экономический форум планируется с 17 по 21 января 2022 года в Давосе - организаторы

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Всемирный экономический форум планируется с 17 по 21 января 2022 года в Давосе - организаторы

Всемирный экономический форум запланирован на период с 17 по 21 января 2022 года в швейцарском Давосе, сообщили в четверг организаторы форума.

"Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 года в Давос-Клостерсе", - говорится в сообщении организаторов.

В нем отмечается, что обеспечение безопасности всех участников форума в условиях пандемии будет приоритетом при проведении встречи.

Организаторы также указали, что работают со швейцарскими властями, а также международными организациями в сфере здравоохранения, чтобы принять все необходимые меры.

Каждый год в конце января в швейцарском Давосе проходит встреча Всемирного экономического форума, которая собирает мировую элиту политики и бизнеса. Однако из-за пандемии коронавируса форум в 2021 году прошел в онлайн-формате.

Теги: #швейцария #дата #давос #форум
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