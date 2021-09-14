Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Кабинет министров сотрудничает с Национальным банком Украины в рабочем порядке, каждую неделю проходят совещания, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сотрудничество с НБУ происходит в рабочем порядке. Решения, которые принимает правление НБУ, очевидно, обоснованные. Никакого отказа в долгосрочном финансировании нет", – сказал премьер в ходе пресс-брифинга во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

"На еженедельной основе мы проводим совместные финансовые совещания", – добавил Денис Шмыгаль.