Экономика

11:28 14.09.2021

Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

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Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Кабинет министров сотрудничает с Национальным банком Украины в рабочем порядке, каждую неделю проходят совещания, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сотрудничество с НБУ происходит в рабочем порядке. Решения, которые принимает правление НБУ, очевидно, обоснованные. Никакого отказа в долгосрочном финансировании нет", – сказал премьер в ходе пресс-брифинга во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

"На еженедельной основе мы проводим совместные финансовые совещания", – добавил Денис Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #нбу #кабмин
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