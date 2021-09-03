Экономика

19:02 03.09.2021

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

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Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике ожидаемой стоимостью $16,85 млрд, конструктивно обсудив их, в частности, с руководством Эксимбанка США и Всемирного банка, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Конструктивно пообщались с руководством Эксимбанка США и Всемирного банка относительно привлечения средств для реализации проектов по развитию украинской энергетики и укреплению энергобезопасности. Ожидаемая стоимость 30 самых актуальных проектов в электроэнергетическом секторе составляет $16,85 млрд. Общий инвестиционный спрос на проекты в электроэнергетике – $25 млрд", – написал он в Facebook в пятницу, подводя итоги работы в ходе визита президента Украины в США.

По его словам, общая атмосфера встреч и достигнутые договоренности позволяют уверенно заявлять: Украина действительно имеет поддержку США в упрочении своей энергобезопасности и независимости.

Он, в частности, отметил "продуктивные встречи" заместителем руководителя Госдепартамента США Викторией Нуланд, старшим советником госсекретаря США Амосом Хохштайном, руководством Бюро энергетических ресурсов США, а также договоренности относительно технической помощи для реализации мер по декарбонизации в Украине с заместителем министра энергетики США Эндрю Лайтом и поддержку реформирования энергетики со стороны министра энергетики США Джениффер Гренхолм.

Он также обратил внимание на подписание НАЭК "Энергоатом" ряда соглашений с Westinghouse и NuScale, назвав их "значительными шагами вперед в сфере атомной энергетики".

По его словам, встречи с LNG Allies (Ассоциация производителей СПГ, сжиженного природного газа) и DFC (Международная финансовая корпорация развития США) подтвердили заинтересованность американских компаний в партнерстве с Украиной, потенциал которого огромный и Минэнерго решительно настроен его реализовывать.

"Очень важно, что и украинская, и американская сторона нацелены на достижение конкретного результата", – резюмировал министр.

 

Теги: #минэнерго #проекты #сша #галущенко #энергетика
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