Экономика

19:32 01.09.2021

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

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Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в августе 2021 года составили 142 млрд грн, что на 8,7% выше планового показателя и на 41,7% больше августа-2020, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно данным, обнародованным службой в среду, общий фонд госбюджета в августе пополнился 118,5 млрд грн, что на 2% выше плана и на 38,8% выше показателя августа-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-август, то они в 2021 году перевыполнены на 6,3% от плана и на 19,5% превышают прошлогодний уровень за указанный период.

В целом за 8 месяцев этого года госбюджет получил 838 млрд грн, в том числе по общему фонду - 700 млрд грн, что на 4,1% выше плана и на 17,8% выше показателей январь-августа-2020.

Как указало казначейство, таможня в августе текущего года принесла 36,4 млрд грн, что на 0,4% выше ожидаемого показателя и на 35,5% выше показателя аналогичного месяца 2020 года. В январе-августе этого года таможенные поступления составили 244 млрд грн, что на 3,5% превысило индикатив Минфина и на 37,5% - показать 8 месяцев прошлого года.

Налоговые поступления в августе принесли в бюджет 79,4 млрд грн, эта сумма на 3,1% выше планового уровня и на 41% - прошлогоднего.

За январь-август 2021 налоговые поступления принесли в бюджет почти 409,9 млрд грн и на 5,4% были выше ожидаемого показателя и на 15,2% - января-августа-2020, показывают данные ГКСУ.

Согласно данным Госказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом месяце несколько снизилось до 10,78 млрд грн по сравнению с июльскими 11,15 млрд грн и почти 12 млрд грн в июне.

Доходы местных бюджетов за 8 месяцев этого года были на 6,9% выше ожидаемого уровня - 226,7 млрд грн, что на 20,4% выше 8 месяцев 2020-го. В августе местные бюджеты получили 34,4 млрд грн, что на 29,7% выше плана и на 20,2% больше прошлогоднего уровня.

Поступления от ЕСВ в августе составили 27 млрд грн, что на 19,6% больше, чем в августе-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Теги: #доходы #госбюджет
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