Шмыгаль обсудил с Меркель вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провёл встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится с визитом в Киеве, стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции Украины, а также экономического сотрудничества между Киевом и Берлином.

"Обсудили с Ангелой Меркель ключевые направления партнерства между Украиной и Германией. Остановились на вопросах энергетической безопасности, европейской и евроатлантической интеграции (Украины – ИФ), экономического сотрудничества и работы Крымской платформы", - написал Шмыгаль в Твиттере в воскресенье.

Он подчеркнул, что Германия является стратегическим партнером Украины, а также напомнил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет опасность не только для Украины, но и для стран Европейского Союза.

"Сохранение статуса Украины как надежного поставщика и транзитера газа является чрезвычайно важным. Рассчитываем на поддержку Германии", - резюмировал премьер.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла с однодневным визитов в Украину днем в воскресенье. Она возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в столице, а также посетила Аллею Героев Небесной сотни, чтобы почтить память героев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

После этого глава немецкого федерального правительства провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.