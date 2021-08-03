"Укрнафта" продолжает толлинговую переработку на Кременчугском НПЗ из-за проблем с реализацией нефти - CEO

ПАО "Укрнафта" продолжает использовать толлинговую модель взаимодействия с Кременчугским НПЗ (Полтавская обл., "Укртатнафта") из-за так и не решенной на законодательном уровне проблемы с условиями продажи нефти через аукционы, сообщил глава правления компании Олег Гез.

"Изначально это решение рассматривалось и принималось как временный вариант, но условия продажи нефти через аукционы так и не поменялись. Такие требования предъявляются только к нам. Мы единственная компания, которая вынуждена выходить на аукцион, на котором государство определяет стартовые цены", - сказал он интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гез напомнил, что при условии, когда в стране существует только один продавец и один потенциальный покупатель добываемой компанией нефти, формирование аукционной цены на базе котировок в Роттердаме не дает возможности ее продажи на экспорт.

"Наша нефть на месторождении оценивается по стоимости нефти в порту Роттердама, и к этой цене нужно прибавить еще транспортные расходы и НДС. Поэтому мы эту нефть никогда на экспорт не сможем продать, поскольку никто ее по такой цене не возьмет. Там уже дополнительная дельта на логистику в цене заложена. Было очень много дискуссий с правительством, что эту систему нужно менять. Но пока мы там, где мы есть", - отметил он.

По словам главы правления, из-за отказа "Укртатнафты" от покупки нефти украинской добычи, "Укрнафта" вынуждена с помощью компаний-сателлитов выкупать свою нефть на аукционах и отправлять ее на переработку в Кременчуг. Полученные нефтепродукты компания реализует по контрактам и через сеть собственных АЗС.

В то же время Гез, сославшись на коммерческую тайну, не стал раскрывать маржу таких компаний-сателитов, отметив, что она минимальная.

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

"Укрнафта" из-за неоднократных проблем с реализацией добытой нефти в апреле 2019 года договорились с Кременчугским НПЗ о толлинговой модели взаимодействия. При этом компания отмечала ненадлежащую эффективность этой модели и призывала правительство вмешаться в ситуацию и пересмотреть условия аукционов.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.