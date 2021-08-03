"Укрнафта" готова оспаривать штраф АМКУ на 2,4 млрд грн не только в украинских, но и международных судах - CEO

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) нарушил законодательство, оштрафовав ПАО "Укрнафта" на 10% от всей годовой выручки, а не от дохода на розничном рынке, где комитет увидел нарушения, считает глава правления компании Олег Гез.

"Еще в 2015 году, выполняя обязательства Украины перед Европейским Союзом, АМКУ выпустил разъяснения о порядке применения штрафных санкций. Так, базой для применения штрафа должна быть выручка на рынке, на котором компания допустила нарушение. В нашем случае АМКУ имел право наложить штраф в размере до 10% от выручки "Укрнафты" на розничном рынке", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, штраф не должен был превысить 400 млн грн, поскольку выручка компании от деятельности сети АЗС составила 3,9 млрд грн.

"Однако регулятор отказался применять собственные разъяснения, и основанием для штрафа стала общая выручка за 2020 год, в состав которой входили как оптовые продажи нефти и газа, так и продажа НАК "Нафтогаз Украина" в 2020 году природного газа, а также доход, полученный от иных услуг", - пояснил Гез.

В частности, в связи с этим компания видит достаточно правовых оснований, чтобы оспорить наложенный АМКУ штраф не только в украинских, но и международных инстанциях.

"При этом к прямым конкурентам "Укрнафты" АМКУ в соответствии со своими рекомендациями применял значительно меньшие штрафы. В связи с этим "Укрнафта" готовится защищать свои интересы не только в Украине, но и в европейских инстанциях, поскольку действия комитета являются прямым нарушением обязательств, взятых государством по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом", - резюмировал Гез.

Как сообщалось, АМКУ в марте 2021 года наложил штраф на компании-операторов сети АЗС, входящие в условную группу "Приват" ("проект Авиас"), на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

Штраф, в частности, наложен на ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

По словам главы АМКУ Ольги Пищанской, 99% от всей суммы штрафа пришлись на "Укрнафту" (2,369 млрд грн) и "Укртатнафту" (2,298 млрд грн), поскольку в отличие от множества других юрлиц "проекта авиас" только эти два юрлица имеют реальные активы.

Как уточнил АМКУ, в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и по топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

Комитет определил, что "проект Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников.

По состоянию на 2021 год "Авиас" на своем сайте указывал, что в его партнерскую сеть входит 1,542 тыс. станций. Станции партнерской сети работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход увеличился на 26% – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль – на 42,3%, до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.