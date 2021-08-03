Экономика

15:12 03.08.2021

"Укрнафта" получила уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности - CEO

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"Укрнафта" получила уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности - CEO

ПАО "Укрнафта" получило уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности на общую сумму около 7 млрд грн, сообщил глава правления компании Олег Гез в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы за полтора года уже получили более 2,3 млрд грн. Все платежи идут в соответствии с запланированным графиком. Мы начали получать и проценты с момента заключения мировых соглашений, что немаловажно. И в течение нескольких лет рассчитываем, что вся сумма будет полностью погашена. Считаю, с дебиторкой мы работаем эффективно", - сказал он.

По словам Геза, при принятии решения о заключении договоров о реструктуризации сформированных еще в 2015 году долгов перед "Укрнафтой" за поставленную нефть он руководствовался тем, что у многих компаний-должников не было каких-либо существенных активов.

"Что касается выгоды от реструктуризации для "Укрнафты", то для меня здесь был очень простой выбор. Либо попытаться получить что-то, либо ничего. Если у компании нет каких-то существенных активов, на которые можно претендовать, то гораздо целесообразнее и эффективнее попытаться взыскать долги путем реструктуризации", - подчеркнул Гез.

Как сообщалось, дебиторская задолженность за поставленную нефть перед "Укрнафтой" была сформирована в 2015 году. На начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн.

В рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности "Укрнафта" заключила мировые соглашения с ООО "Техтрейд Групп", ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнафта", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд" и ООО "Котлас".

Реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение трех-шести лет. В сумму выплаты также входят проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

Теги: #укрнафта #гез #задолженность
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