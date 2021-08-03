Инвестиции

17:15 03.08.2021

"Укрнафта" в ближайшие пару лет продолжит вкладывать основные инвестиции в имеющиеся месторождения - CEO

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"Укрнафта" в ближайшие пару лет продолжит вкладывать основные инвестиции в имеющиеся месторождения - CEO

ПАО "Укрнафта" в ближайшие пару лет продолжит вкладывать основные инвестиции в существующие месторождения, сообщил глава правления компании Олег Гез в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для нас приоритет – работа на существующих месторождениях. У нас 85 лицензий. Это огромное количество скважин, с которыми нужно работать, что мы и делаем ", - сказал он.

Глава "Укрнафты" напомнил, что в последние годы на фоне существующих налоговых проблем и низких цен на энергоресурсы компания не имела возможности полноценно инвестировать в развитие. Кроме того, устарело буровое оборудование компании, "из-за чего заниматься каким-то масштабным бурением прямо сегодня нет смысла".

"С определенными усилиями и инвестициями можно постепенно поднять добычу. Часть специалистов говорит, что это вполне реалистично. Есть более осторожные, которые говорят: потенциал есть, но уровень обводнения скважин и другие факторы не позволят существенно нарастить добычу только на текущих месторождениях. Но потенциал очень большой даже в рамках существующих месторождений и скважин путем перехода на другие горизонты, забуривания боковых стволов, которые позволят нарастить показатель добычи на какое-то время", - отметил он.

Глава "Укрнафты" также отметил, что условиях продолжающихся обсуждений акционерами будущего компании нужно очень взвешенно подходить к новым масштабным проектам.

"Сейчас мы фокусируемся на организационно-технических мероприятиях (ОТМ), которые обеспечивают больший возврат на инвестиции, чем бурение. Тот же боковой ствол в существующей скважине по стоимости сопоставим с бурением новой скважины за $2-3 млн. Сложный капремонт даст нашим активам гораздо большую отдачу, чем новое бурение с рисками на ошибку и возможными непростыми последствиями. Для примера можем взять прошлый год: мы добыли 1,5 млн тонн нефти и конденсата, при этом более 145 тыс. тонн (почти 10%) получили в результате ОТМ", - пояснил Гез.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м), до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

Теги: #укрнафта #гез #месторождения
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