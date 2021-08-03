Экономика

16:27 03.08.2021

CEO "Укрнафты" ожидает принятие решения о будущем компании в конце 2021г

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CEO "Укрнафты" ожидает принятие решения о будущем компании в конце 2021г

Глава правления ПАО "Укрнафта" Олег Гез ожидает принятие акционерами решения о будущем в части возможного разделения активов или создания вертикально интегрированной компании (ВИНК) с "Укртатнафтой" (Кременчугский НПЗ) в конце 2021 года.

"Акционеры заявили, что закрытие налогового долга создает предпосылки для каких-то принципиальных решений по компании. Сейчас мы будем определяться, смотреть, какое к концу года будет принято решение", - сказал он интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Геза, менеджмент "Укрнафты" должен предоставить максимально качественную оценку и проработку этих опций акционерам, чтобы они смогли принять правильное и взвешенное решение.

"Вопросы о будущем компании всегда стоят на повестке и у акционеров, и у менеджмента. Обсуждаются всевозможные варианты. И тема ВИНК всплывала неоднократно, и тема разделения активов… Наша задача как менеджмента - проработать и дать акционерам качественное обоснование всех плюсов и минусов этих опций, которые могут рассматриваться", - отметил он.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

В то же время назначенный в апреле 2021 года новым руководителем "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил вариант объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" с последующим получением контрольной доли в новой вертикально-интегрированной компании государством.

Позднее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Витренко отметил, что он не ставит задачу остановить отработку варианта разделения активов, а поручил рассмотреть возможность реализации разных альтернатив.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

Теги: #укрнафта #гез
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