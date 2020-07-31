Экономика

13:57 31.07.2020

Набсовет "Укрнафты" заключил контракт с главой правления Гезом

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Набсовет "Укрнафты" заключил контракт с главой правления Гезом

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" и глава правления компании Олег Гез в пятницу заключили контракт.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за день до подписания контракта набсовет прекратил полномочия Геза как члена правления.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали врио Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта и замглавы правления.

Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. В рамках конкурса по отбору CEO на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер – Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги из четырех офисов – в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве.

В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритизированный список" из 26 кандидатов. Затем он был сужен до "короткого списка". В рамках этого отбора также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные непосредственно компанией. По словам главы комитета по назначениям и вознаграждениям "Укрнафты" Андрея Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, оставалось только провести собеседования с отобранными лучшими кандидатами.

Однако вначале комитет по назначениям голосами членов, номинированных миноритариями, а затем и набсовет, благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины" 20 мая решили отменить конкурс и назначить главой правления Геза.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #набсовет #контракт #правление #укрнафта #гез
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